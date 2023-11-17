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Учёные: алкоголь влияет на скорость старения организма

17 ноября 2023 12:32
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Американские ученые выяснили, как употребление алкоголя влияет на биологическое старение человека.

Учёные: алкоголь влияет на скорость старения организма -1


Фото: Рixabay

В исследовании приняли участие 3823 человека. Ученые наблюдали за состоянием их здоровья и за тем, как алкоголь влияет на метилирование ДНК, пишет Газета.Ru.

С помощью эксперимента ученые смогли доказать, что если ежедневно выпивать примерно бокал вина или бутылку пива, то биомаркеры старения ускоряются примерно на 0,15 года. Более того, ликер также заставляет организм стареть быстрее.

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# Алкоголь # калейдоскоп

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