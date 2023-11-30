Врач рассказала о последствиях для здоровья, если долго не выходить на улицу

Длительное отсутствие прогулок на улице сказывается на иммунной системе и может быть чревато частыми простудами и не только.

Люди, которые долгое время не выходят на улицу, чувствуют себя апатично, разбито, их может беспокоить бессонница и чувство переутомления, пишет Газета.ru. Впоследствии может развиться нарушение обмена веществ, считает доктор Светлана Ворожбит.

Особенно важно ходить на прогулки людям, которые мало двигаются. Это офисные сотрудники и те, кто работает из дома. У этого типа людей глаза постоянно напряжены, они фокусируются то на экране компьютера, то на клавиатуре. Во время прогулок на улице можно смотреть вдаль и снимать зрительную усталость.

Пешие прогулки рекомендуют тем, кто страдает от сахарного диабета и избыточной массы тела. Такие нагрузки также показаны людям с болезнями суставов – артроз, артрит, остеохондроз. Врач советует всем выработать привычку гулять на улице. Начать можно с 30 минут в день – это минимум, который поможет расслабиться, переключить внимание и насытиться кислородом.

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