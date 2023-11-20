Пенсионеры заказали самые дорогие блюда в ресторане, но не оплатили счёт на приличную сумму

Владельцы ресторана стали жертвой пенсионеров, которые заказали дорогие блюда, а потом скрылись, ничего не заплатив.

Компания из четырех человек возрастом 65-70 лет пришла в заведение и заказала бефстроганов и другие дорогие блюда из меню. В один момент они попросили принести им напиток, пишет Metro.

Пока напитки готовились, пожилые люди собрались и ушли, оставив счет неоплаченным. А он, к слову, был на приличную сумму 96,7 фунтов стерлингов [более 395 белорусских рублей – прим. ред.].

На камерах видеонаблюдения заметно, что компания быстро одевается и оглядывается по сторонам в поисках сотрудников. Владельцы ресторана уверены, что это был спланированный поступок, потому что они сели за столик рядом с дверью и якобы отвлекали официантов заказом на напиток. Люди не были постоянными клиентами заведения и больше в ресторан не возвращались.

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