Учёные выяснили, что небольшое количество фруктового сока может понижать артериальное давление

Ученые из Университета Торонто выяснили, что ежедневное употребление небольшого количества фруктового сока может снизить кровяное давление.
Ученые из Университета Торонто выяснили, что ежедневное употребление небольшого количества фруктового сока может снизить кровяное давление.
Фото: Рixabay
Важное условие – сок должен быть только с натуральными сахарами, сообщает The Sun. Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что напиток способствует снижению систолического артериального давления [силы, с которой сокращается сердце, когда перекачивает кровь – прим. ред.] в среднем на 3,7 мм рт. ст.
Примерно 50-150 мл сока в день достаточно, чтобы эффект был виден в долгосрочной перспективе. Более того, употребление свежих фруктов приносит еще большую пользу. А напитки с добавлением сахара наоборот приводят к повышению систолического артериального давления на 6,9 мм рт. ст., – считает автор исследования, профессор Джон Сивенпайпер.
Читайте также:
Вы всё время неправильно пили сок из пакета. Смотрите, как нужно
Названы продукты, которые вредны для нашего здоровья. Скорее всего, вы едите их каждый день
Полностью здоров и не чувствует голода. Мужчина 17 лет питается только газировкой