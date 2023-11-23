Учёные выяснили, что небольшое количество фруктового сока может понижать артериальное давление

Важное условие – сок должен быть только с натуральными сахарами, сообщает The Sun. Проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что напиток способствует снижению систолического артериального давления [силы, с которой сокращается сердце, когда перекачивает кровь – прим. ред.] в среднем на 3,7 мм рт. ст.

Примерно 50-150 мл сока в день достаточно, чтобы эффект был виден в долгосрочной перспективе. Более того, употребление свежих фруктов приносит еще большую пользу. А напитки с добавлением сахара наоборот приводят к повышению систолического артериального давления на 6,9 мм рт. ст., – считает автор исследования, профессор Джон Сивенпайпер.

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