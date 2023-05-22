Полностью здоров и не чувствует голода. Мужчина 17 лет питается только газировкой

Мужчина в 2006 году перестал есть и теперь питается только газированными напитками. Журналистам всего мира стало интересно, почему это случилось.
Мужчина в 2006 году перестал есть и теперь питается только газированными напитками. Журналистам всего мира стало интересно, почему это случилось.
Фото: odditycentral.com
58-летний иранец говорит, что его тошнит от еды, поэтому последние 17 лет он пьет только газировки, такие как Сoca-cola и Рepsi. Все началось в одну ночь, когда мужчина проснулся со странным ощущением. Он чувствовал, что у него во рту и желудке был волос. От этого ощущения невозможно было избавиться даже после посещения разных врачей. Тогда он решил отказаться от еды, пишет Oddity Central.
Фото: odditycentral.com
На протяжении стольких лет семья не ест в его присутствии. Мужчину тошнит только от взгляда на людей, которые принимают пищу. Он выпивает по три большие бутылки газировки в день и чувствует себя сытым.
Журналистам мужчина рассказал, что когда он впервые выпил стакан газировки, почувствовал прилив энергии, поэтому и решил, что эта смесь станет альтернативой еде. С тех пор иранец потерял 32 килограмма, но кроме этого у него не было серьезных проблем со здоровьем за последние годы.
Фото: Pixabay
Мужчина понимает, что есть риски, связанные с употреблением сладких напитков, но утверждает, что регулярно проходит медицинские осмотры. Недавно сделал эндоскопию, которая показала, что с пищеварительной системой все в порядке.
Фото: Pixabay
Питание газировками жителю Ирана пошло на пользу. Он чувствует себя более энергичным, чем раньше, и спит всего четыре часа в сутки. Ночи проводит перед телевизором, решая головоломки.
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