Полностью здоров и не чувствует голода. Мужчина 17 лет питается только газировкой

Мужчина в 2006 году перестал есть и теперь питается только газированными напитками. Журналистам всего мира стало интересно, почему это случилось.

58-летний иранец говорит, что его тошнит от еды, поэтому последние 17 лет он пьет только газировки, такие как Сoca-cola и Рepsi. Все началось в одну ночь, когда мужчина проснулся со странным ощущением. Он чувствовал, что у него во рту и желудке был волос. От этого ощущения невозможно было избавиться даже после посещения разных врачей. Тогда он решил отказаться от еды, пишет Oddity Central.

На протяжении стольких лет семья не ест в его присутствии. Мужчину тошнит только от взгляда на людей, которые принимают пищу. Он выпивает по три большие бутылки газировки в день и чувствует себя сытым.

Журналистам мужчина рассказал, что когда он впервые выпил стакан газировки, почувствовал прилив энергии, поэтому и решил, что эта смесь станет альтернативой еде. С тех пор иранец потерял 32 килограмма, но кроме этого у него не было серьезных проблем со здоровьем за последние годы.