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Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку за 20 секунд

20 ноября 2023 12:41
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Эта головоломка предлагает вам найти на картинке с множеством ярких шариков всего семь шариков белого цвета. Задание нужно выполнить максимум за 20 секунд. Считается, что только люди с высоким IQ могут это сделать.

Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку за 20 секунд -1


Фото: Betting.com

Шарики хорошо спрятаны. Поэтому, если вы их еще ищете, вот вам подсказка – будет проще, если вы разделите изображение на части, пишет The Mirror. Посмотрите сверху слева, вверху справа, внизу слева, внизу справа, а затем в центре.

Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку за 20 секунд -4


Фото: Betting.com

Удалось ли вам найти все семь белых шариков? Они были разбросаны по всей картинке, чтобы больше вас запутать. Если вы нашли все шарики менее чем за 20 секунд, у вас высокий IQ, а если нет, не расстраивайтесь и попробуйте разгадать другие головоломки.

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# Необычное # калейдоскоп

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