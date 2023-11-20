Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку за 20 секунд

Эта головоломка предлагает вам найти на картинке с множеством ярких шариков всего семь шариков белого цвета. Задание нужно выполнить максимум за 20 секунд. Считается, что только люди с высоким IQ могут это сделать.



Фото: Betting.com

Шарики хорошо спрятаны. Поэтому, если вы их еще ищете, вот вам подсказка – будет проще, если вы разделите изображение на части, пишет The Mirror. Посмотрите сверху слева, вверху справа, внизу слева, внизу справа, а затем в центре.