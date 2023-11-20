Могут ли дети унаследовать бессонницу родителей – учёные дали однозначный ответ

Не первый год исследователи пытаются установить, связана ли продолжительность сна и предрасположенность к бессоннице с генетикой. На этот раз стало известно о генетической взаимосвязи сна детей и взрослых.

В эксперименте приняли участие почти 2500 детей, которые предрасположены к бессоннице. У них были замечены частые пробуждения или трудности с засыпанием, пишет Live24. Ученые выяснили, что гены, предрасполагающие взрослых к бессоннице, также могут влиять на сон детей.

Это значит, что генетическая предрасположенность к плохому сну может передаваться от взрослых к детям. Поэтому крайне важно вовремя заметить и лечить данную патологию.

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