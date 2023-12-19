Пассажир одним своим словом сорвал авиарейс

Самолет следовал из Орландо в Провиденс, но был перенаправлен в Джексонвилл во Флориде из-за одного слова. Спустя 45 минут после взлета пассажир начал спорить с попутчиком и сказал слово «бомба», пишет Lenta.ru.

Остальные пассажиры были напуганы, поэтому экипаж принял решение экстренно садиться во Флориде. Полиции пришлось выводить спорящих. Перед тем, как покинуть самолет, мужчина извинился перед всеми пассажирами за испорченный полет. Подробности произошедшего выясняются.

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