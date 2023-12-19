Прямой эфир

Пассажир одним своим словом сорвал авиарейс

19 декабря 2023 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пассажир произнес слово «бомба» на борту самолета и сорвал рейс.

Пассажир одним своим словом сорвал авиарейс-1


Фото: Рixabay

Самолет следовал из Орландо в Провиденс, но был перенаправлен в Джексонвилл во Флориде из-за одного слова. Спустя 45 минут после взлета пассажир начал спорить с попутчиком и сказал слово «бомба», пишет Lenta.ru.

Остальные пассажиры были напуганы, поэтому экипаж принял решение экстренно садиться во Флориде. Полиции пришлось выводить спорящих. Перед тем, как покинуть самолет, мужчина извинился перед всеми пассажирами за испорченный полет. Подробности произошедшего выясняются.

Читайте также:

Пассажирку самолёта удивил поступок попутчицы. Он был настолько странным, что женщина рассмеялась

Водитель такси спас девушку, которую парень закрыл в чемодане и пытался увезти

Женщина родила во время полёта и назвала ребёнка в честь необычного появления на свет

# Самолет # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
На улицах Аргентины заметили летающую тарелку
19 декабря 2023 09:52

На улицах Аргентины заметили летающую тарелку

Стало известно самое популярное слово в русском языке за 2023 год
19 декабря 2023 09:51

Стало известно самое популярное слово в русском языке за 2023 год

Как правильно чистить зубы – рассказал стоматолог
18 декабря 2023 11:39

Как правильно чистить зубы – рассказал стоматолог