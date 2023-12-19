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На улицах Аргентины заметили летающую тарелку

19 декабря 2023 09:52
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Аргентинцы наблюдали, как по одной из улиц проносится летающая тарелка.

На улицах Аргентины заметили летающую тарелку -1


Фото: youtube.com/ViralHog

Один из жителей города Кордова записал видео, как космическая летающая тарелка проезжает мимо него по асфальту, пишет 120.su. К слову, аппарат даже светиться. 

На улицах Аргентины заметили летающую тарелку -4


Фото: youtube.com/ViralHog

Но оказалось, что это вовсе не инопланетные гости, а всего лишь чья-то креативная идея модернизировать транспортное средство в летающую тарелку. Чья именно, пока неизвестно.

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