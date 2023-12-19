На улицах Аргентины заметили летающую тарелку

Аргентинцы наблюдали, как по одной из улиц проносится летающая тарелка.



Фото: youtube.com/ViralHog

Один из жителей города Кордова записал видео, как космическая летающая тарелка проезжает мимо него по асфальту, пишет 120.su. К слову, аппарат даже светиться.