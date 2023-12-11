Девушка купила платье в интернет-магазине, но оно оказалось не похожим на фото на сайте

Обновка стоила порядка 120 долларов, и девушка возлагала на нее большие надежды. Но увы, она получила реальный пример того, как товар может отличаться от картинки в интернете, пишет news.com. Платье оказалось не золотого, а желтого цвета и совсем не того фасона, который был на фотографии магазина. К тому же, оно выглядело неряшливо.