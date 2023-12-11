Девушка купила платье в интернет-магазине, но оно оказалось не похожим на фото на сайте

Девушка из США решила заказать шикарное золотое платье в интернет-магазине, однако ей пришел не совсем похожий наряд.
Девушка из США решила заказать шикарное золотое платье в интернет-магазине, однако ей пришел не совсем похожий наряд.
Фото: news.com
Обновка стоила порядка 120 долларов, и девушка возлагала на нее большие надежды. Но увы, она получила реальный пример того, как товар может отличаться от картинки в интернете, пишет news.com. Платье оказалось не золотого, а желтого цвета и совсем не того фасона, который был на фотографии магазина. К тому же, оно выглядело неряшливо.
Фото: news.com
Сейчас девушка пытается вернуть деньги за некачественный товар. Однако пользователи Сети подшучивают над ней и пишут, что платье напоминает наряд героини сказки «Красавица и Чудовище».
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