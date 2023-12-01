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Учёные придумали, как защитить зрение от негативного влияния смартфонов

01 декабря 2023 08:33
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Ученые из Абу-Даби разработали современные линзы. Они могут стать способом профилактики ряда заболеваний глаз.

Учёные придумали, как защитить зрение от негативного влияния смартфонов-1


Фото: Рixabay

Линзы состоят из умных материалов – фотохромных и термохромных порошков. Первые способны менять свою структуру в ответ на ультрафиолетовые лучи, а вторые реагируют на колебания температур, сообщает Газета.ru.

При обычном освещении линзы способны блокировать 45% ультрафиолетового и 20% синего света, который излучают экраны смартфонов, телевизоров, мониторы компьютеров, ноутбуков и пр. При воздействии ультрафиолетовых лучей линзы в режиме реального времени темнеют. Другими словами, такие линзы способны защищать глаза от негативного воздействия солнца и гаджетов. Это изобретение может стать важнейшим в борьбе с проблемами со зрением у людей.

Какой популярный продукт поможет сохранить здоровье глаз – читайте здесь.

 

# Здоровье # калейдоскоп

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