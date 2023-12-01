Учёные придумали, как защитить зрение от негативного влияния смартфонов

Линзы состоят из умных материалов – фотохромных и термохромных порошков. Первые способны менять свою структуру в ответ на ультрафиолетовые лучи, а вторые реагируют на колебания температур, сообщает Газета.ru.

При обычном освещении линзы способны блокировать 45% ультрафиолетового и 20% синего света, который излучают экраны смартфонов, телевизоров, мониторы компьютеров, ноутбуков и пр. При воздействии ультрафиолетовых лучей линзы в режиме реального времени темнеют. Другими словами, такие линзы способны защищать глаза от негативного воздействия солнца и гаджетов. Это изобретение может стать важнейшим в борьбе с проблемами со зрением у людей.