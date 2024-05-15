Учёные: садоводство и ходьба могут снизить риск психических заболеваний

Ученые выяснили, что упражнения низкой и средней интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги на 26% и психоза или шизофрении на 27%. Это доказывает, что физическая активность полезна для психического здоровья людей, пишет The Mirror. Однако в некоторых случаях упражнения высокой интенсивности могут ухудшить реакции, связанные со стрессом.

Для исследования ученые изучили данные более четырех миллионов человек. Они оценили связь между физической активностью и эпизодами депрессии, между физическими упражнениями и тревогой с участием более 65 тысяч человек, а также между психозом, шизофренией и физической активностью с участием более 30 тысяч человек. Результаты были одинаковы как у мужчин, так и у женщин разного возраста из любой точки мира.

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