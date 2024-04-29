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106-летняя женщина поделилась секретом долголетия

29 апреля 2024 10:01
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В американском штате Вашингтон женщина по имени Тина Герлак отпраздновала 106 день рождения и поделилась своим секретом долголетия.

106-летняя женщина поделилась секретом долголетия-1


Фото: Pixabay

Тина родилась в начале XX века – в 1918 году. Женщина застала другую эпоху, она помнит времена карет и лошадей, сообщает Lenta.ru. Внучка долгожительницы вспоминает, что бабушка никогда не сидела без дела и всегда была чем-то занята. Сама Тина Герлак назвала труд одним из секретов долгой и счастливой жизни.

Женщина советует хорошо относиться к другим людям. Она считает, что деньги на тот свет с собой не заберешь, а хорошее отношение – то, что нужно в жизни. А еще нужно много работать и платить по счетам.

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# Долгожители # калейдоскоп

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