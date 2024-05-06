Женщина поделилась лайфхаком, который избавил её от тёмных кругов под глазами

Модница рассказала, что использует масло сладкого миндаля, чтобы бороться с кругами под глазами, сообщает The Mirror. Женщина призналась, что сама не верила в эффективность средства, однако когда попробовала наносить масло в течение недели, то была потрясена результатом – темные пятна почти полностью исчезли. Масло наносила каждый вечер перед сном.

Миндальное масло содержит много полезных веществ, поэтому его можно использовать для успокоения кожи и волос. Некоторые утверждают, что средство борется с появлением шрамов, растяжек и морщин. Однако на данный момент проведено немного исследований, поэтому точно неясно, действительно ли оно может помочь.

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