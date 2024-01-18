Учёные рассказали, сколько воды нужно пить в день, чтобы сжечь жир на животе

Употребление большого количества воды и отказ от сладостей поможет улучшить здоровье, избежать обезвоживания и сыграть ключевую роль в сжигании жира на животе.

Почти каждая функция нашего организма в той или иной форме зависит от воды. Поэтому ее употребление играет важную роль в потере веса. Эксперты уверены, что выпивая шесть-восемь стаканов воды в день, можно сжечь жир на животе. Замена воды на сладкие напитки может существенно повлиять на вес и общее состояние здоровья, передает The Mirror.

Эксперты советуют начинать пить воду с самого утра и продолжать это делать в течение дня. Также можно чередовать воду с молоком с низким содержанием жира и с напитками без сахара, в том числе c чаем и кофе.

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