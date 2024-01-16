Tinder уйдет из Беларуси 15 февраля

С 15 февраля в Беларуси перестанет функционировать приложение для знакомств Tinder, сообщается на официальной странице сервиса.

Все белорусские пользователи получат уведомления о том, что после указанной даты они не смогу пользоваться основным функционалом сервиса на всей территории страны.

Кроме этого, 15 февраля в приложении нельзя будет осуществлять покупки на территории Беларуси, а платная подписка после этой даты продлеваться не будет. До этого времени приложение будет функционировать в обычном режиме.