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Tinder уйдет из Беларуси 15 февраля

16 января 2024 15:04
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С 15 февраля в Беларуси перестанет функционировать приложение для знакомств Tinder, сообщается на официальной странице сервиса.

Все белорусские пользователи получат уведомления о том, что после указанной даты они не смогу пользоваться основным функционалом сервиса на всей территории страны.

Кроме этого, 15 февраля в приложении нельзя будет осуществлять покупки на территории Беларуси, а платная подписка после этой даты продлеваться не будет. До этого времени приложение будет функционировать в обычном режиме.

# Необычное # калейдоскоп

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