Учёные: привычка смотреть телевизор мешает здоровому долголетию

Китайские ученые в течение 20 лет наблюдали за образом жизни более 45 тысяч людей старше 50 лет и выяснили, что привычка смотреть телевизор на диване препятствует здоровому долголетию.

В частности специалисты отслеживали, сколько времени участники эксперимента проводили на улице, дома у телевизора и на работе. Исходя из этого, сделали вывод, что просмотр телевизора – самое вредное занятие, пишет Газета.ru. Замена каждого часа просмотра телевизора на легкую физическую активность увеличивала шансы человека на здоровое старение после 70 лет на 8%. А часовая тренировка увеличила бы эту вероятность на 28%.

Ученые считают, что любители посмотреть телевизор часто не придерживаются режима сна и употребляют много сладостей и жирных закусок. Сочетание этих факторов с низкой физической активностью может стать причиной ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

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