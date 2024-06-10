Названы пять бодрящих напитков, которые могут заменить кофе

Если вы пьете кофе несколько раз в день и не знаете, чем его заменить, вот список альтернативных напитков.

Замените любимый кофе на чашечку цикория, ведь он совсем не содержит кофеина. Модный напиток, в котором кофеина больше, чем в зеленом чае, но меньше, чем в кофе – матча. Крепкий травяной чай Йерба Мат также может стать отличной альтернативой, пишет ferra.ru.

Полезным для организма может быть и чайный гриб, в котором содержаться полезные микробы. А настоящий эликсир здоровья и молодости – золотое молоко. Это пряный напиток из куркумы, воды и молока является мощным антиоксидантом, который выводит вредные вещества из организма.

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