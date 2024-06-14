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Эксперты назвали список продуктов, которые не рекомендуется употреблять в жару

14 июня 2024 09:28
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Чтобы переносить жару легче, эксперты советуют отказаться от некоторых продуктов. Список может вас удивить.

Эксперты назвали список продуктов, которые не рекомендуется употреблять в жару-1


Фото: Pixabay

Нельзя есть тяжелую и жирную, мясную и бобовую пищу, а также хлебобулочные, которые вызывают брожение и утомляют организм. Стоит отказаться от фастфуда и бутербродов. Молочные продукты также под запретом, пишет ndn.info. Ведь  жаркое время года способствует размножению в них микроорганизмов, поэтому нужно тщательно следить за условиями хранения молочки.

Питаться следует небольшими порциями, выходя из-за стола с легким чувством голода. Это поможет сохранить бодрость и легкость в течение жаркого дня. Пить лучше всего минеральную воду и зеленый чай. Сладкие соки и газировки не утоляют жажду. Летом лучше отдать предпочтение настойкам из душицы и мяты, а также имбирному чаю. К тому же, эти напитки хорошо тонизируют и освежают.

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