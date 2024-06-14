Чрезмерное употребление протеиновых батончиков и коктейлей может вредить почкам

Протеиновые батончики чаще всего содержат много сахара, который добавляют для улучшения вкуса, пишет Газета.ru. По мнению британского стоматолога Рагги Мунджала, употребление этих батончиков, как и других сладостей, повышает риск возникновение кариеса.

Многие едят больше протеина, чтобы достичь определенной фигуры, но для сохранения мышц и выполнения упражнений человеку достаточно от 1,2 до 2 граммов белка в день, а для увеличения мышечного объема и силы от 1,6 до 2,8 граммов. Его переизбыток может навредить. Ведь избыточный белок не усваивается организмом, а расщепляется и выводится в процессе метаболизма. Это усиливает нагрузку на почки. При недостаточном питьевом режиме переизбыток белка повышает риск образования камней в почках.

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