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Психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе после больших выходных

03 мая 2024 07:55
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В последний день длинных выходных психолог Дарья Яушева советует не переедать и вовремя лечь спать.

Психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе после больших выходных-1


Фото: Pixabay

Последний день выходных лучше всего посвятить подготовке к работе – это хороший способ переключиться. Также можно сделать уборку, которая поможет сконцентрироваться и структурировать мысли, передает РИА Новости. Не стоит переедать или ложиться спать поздно.

Еще один действенный способ не унывать – начать планировать следующий отпуск или выходные. Ожидание чего-то приятного – это тоже источник дофамина – гормона, который отвечает за мотивацию. Также психолог советует подумать о том, что нравиться в работе больше всего. Можно запланировать ритуал возвращения или подготовить приятное утро первого рабочего дня.

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# Работа # калейдоскоп

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