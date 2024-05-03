Психолог рассказала, как без стресса вернуться к работе после больших выходных

Последний день выходных лучше всего посвятить подготовке к работе – это хороший способ переключиться. Также можно сделать уборку, которая поможет сконцентрироваться и структурировать мысли, передает РИА Новости. Не стоит переедать или ложиться спать поздно.

Еще один действенный способ не унывать – начать планировать следующий отпуск или выходные. Ожидание чего-то приятного – это тоже источник дофамина – гормона, который отвечает за мотивацию. Также психолог советует подумать о том, что нравиться в работе больше всего. Можно запланировать ритуал возвращения или подготовить приятное утро первого рабочего дня.

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