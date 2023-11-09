Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно

Ученые из Стокгольмского университета выяснили, что 30 минут, проведенные под одеялом после сна, делают человека более бодрым по утрам. Это стало известно в ходе эксперимента. Люди, которые получили дополнительно полчаса в кровати, показали лучшие результаты при тестировании мозга после пробуждения, чем те, которые вскочили сразу, пишет The Sun.

Поэтому, если вы любите подремать после звонка будильника, у вас нет причин отказываться от этой привычки. Эксперты объясняют: если будильник прерывает быстрый или медленный сон, то дремота может помочь достичь более легкой стадии сна, прежде чем придется полностью пробудиться. Многим такой утренний ритуал помогает облегчить пробуждение и чувствовать себя бодрее.

Читайте также:

Есть только две позы, в которых можно спать без вреда для спины. Посмотрите, как правильно

Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ

Люди 600 часов пролежали в постели! Вот как проходит конкурс лени в Черногории