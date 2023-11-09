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Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно

09 ноября 2023 08:50
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Исследование показало, что откладывание будильника может быть полезным для человека.

Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно-1


Фото: Pixabay.

Ученые из Стокгольмского университета выяснили, что 30 минут, проведенные под одеялом после сна, делают человека более бодрым по утрам. Это стало известно в ходе эксперимента. Люди, которые получили дополнительно полчаса в кровати, показали лучшие результаты при тестировании мозга после пробуждения, чем те, которые вскочили сразу, пишет The Sun.

Поэтому, если вы любите подремать после звонка будильника, у вас нет причин отказываться от этой привычки. Эксперты объясняют: если будильник прерывает быстрый или медленный сон, то дремота может помочь достичь более легкой стадии сна, прежде чем придется полностью пробудиться. Многим такой утренний ритуал помогает облегчить пробуждение и чувствовать себя бодрее.

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# Сон # калейдоскоп # Фотофакт

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