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Люди 600 часов пролежали в постели! Вот как проходит конкурс лени в Черногории

14 сентября 2023 14:27
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Если вы не знаете, какой рекорд можно поставить, то, возможно, такое соревнование именно для вас! В Черногории проходит чемпионат по лени, где, кстати, уже установлен новый рекорд. А победитель может выиграть тысячу евро.

Как сообщает издание CGTN, 18 августа в курортом городе собрались все любители полежать на кровати и полистать ленту в соцсетях. Они стали участниками необычного соревнования – чемпионата по лени. Условия здесь простые – нужно лежать. В конкурсе запрещается вставать или сидеть, но зато можно почитать книгу, поиграть в телефоне или смотреть любимые фильмы и сериалы. А впервые такой конкурс проводился 12 лет назад.

Люди 600 часов пролежали в постели! Вот как проходит конкурс лени в Черногории -1

Фото: pexels.com

Кстати, эти соревнования все еще продолжаются! Показатели конкурсантов уже побили новый рекорд – 600 часов валяния в постели. До этого максимальный результат был в несколько раз меньше. Как рассказывают участники, время летит быстро, а компания попалась разговорчивая, так что конкурсанты еще удивят своими ленивыми достижениями!

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