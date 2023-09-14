Люди 600 часов пролежали в постели! Вот как проходит конкурс лени в Черногории

Если вы не знаете, какой рекорд можно поставить, то, возможно, такое соревнование именно для вас! В Черногории проходит чемпионат по лени, где, кстати, уже установлен новый рекорд. А победитель может выиграть тысячу евро.

Как сообщает издание CGTN, 18 августа в курортом городе собрались все любители полежать на кровати и полистать ленту в соцсетях. Они стали участниками необычного соревнования – чемпионата по лени. Условия здесь простые – нужно лежать. В конкурсе запрещается вставать или сидеть, но зато можно почитать книгу, поиграть в телефоне или смотреть любимые фильмы и сериалы. А впервые такой конкурс проводился 12 лет назад.