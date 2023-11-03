Мужчина два года копил мелочь, чтобы удивить супругу дорогим подарком

Вьетнамец более двух лет копил мелочь, чтобы удивить супругу дорогим подарком. Сколько мужчине удалось накопить и какой сюрприз он подготовил – читайте далее.

36-летний мужчина построил целую стратегию, чтобы купить подарок для жены. Он копил сдачу из магазинов и рынков более двух лет, пишет The Thaiger. Эта привычка позволила вьетнамцу ежемесячно откладывать от 700 000 до 1 миллиона донгов [от 93 до 133 белорусских рублей – прим. ред.] в месяц. Суммы небольшие, однако сбережения в итоге очень помогли мужчине.

Когда пришло время покупать подарок, он выбрал мотоцикл стоимостью 47 миллионов донгов [6 243 белорусских рубля – прим. ред.]. Сэкономленных денег оказалось недостаточно, но они составили большую часть суммы. Сотрудники магазина мотоциклов были шокированы видом 11-килограммового рюкзака, наполненного наличными. Чтобы посчитать деньги, продавцы потратили более двух часов и использовали машину для счета.

К слову, это не первый случай, когда мужчине удавалось сэкономить значительную сумму денег – ранее он копил на другое средство передвижения и купил его для себя. А когда заметил, что мотоцикл жены уже старый, решил подарить ей другой.

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