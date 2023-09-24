Есть только две позы, в которых можно спать без вреда для спины. Посмотрите, как правильно

Эксперт по осанке предупреждает, что есть только две позы, в которых следует спать, чтобы сохранить здоровье позвоночника. Если вы спите на животе, для вас это будет плохая новость.
Эксперт по осанке предупреждает, что есть только две позы, в которых следует спать, чтобы сохранить здоровье позвоночника. Если вы спите на животе, для вас это будет плохая новость.
Фото: Рixabay
По словам специалиста по осанке Джеймса Лейнхардта, лучшими позами для сна считаются – «солдат» и «мечтатель», передает The Mirror. Расскажем про эти две позы подробнее.
Фото: Рixabay
Первая поза – солдатиком – то есть лежа на спине в прямом положении. Считается благоприятной потому, что позвоночник надежно придерживает матрас, и вес тела распределяется равномерно. А чтобы сделать это положение еще более полезным для спины, эксперт рекомендует положить под колени небольшую подушку. Это позволит большей части спины соприкасаться с кроватью, тем самым поддерживая ее еще больше.
Фото: Рixabay
Второй вариант, который Джеймс рекомендует для сна, – поза «мечтателя», или лежание на боку. Также можно положить подушку между коленями и лодыжками, чтобы снять вес с ноги и обеспечить хорошую поддержку. Такой вариант сна полезен для людей, страдающих храпом или апноэ [нарушение, при котором человек во сне перестает дышать на короткое время – прим. ред.]. К слову, положение с подушкой между коленями помогает улучшить кровообращение, уменьшить усталость, боль и отечность в ногах.
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