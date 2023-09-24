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Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ

24 сентября 2023 15:26
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Извечный вопрос о том, следует принимать душ утром или вечером, решили специалисты. Врачи выявили лучшее время для принятия душа или ванны – делимся результатами.

Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ -1

Фото: Рixabay

Эксперты рекомендуют принимать душ умеренной температуры не более 10 минут, чтобы избежать раздражения кожи, пишет The Mirror. Есть ряд плюсов и минусов мытья утром и вечером.

Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ -4

Фото: Рixabay

По словам терапевта Арагоны Джузеппе, душ перед сном считается полезным для сна. Она утверждает, что вечерний душ – лучший способ расслабится, снять напряжение от работы или спорта, смыть грязь, которая накапливается на коже в течение дня. Волосы и тело собирают аллергены, раздражителей и грязь, переносимую по воздуху. Поэтому, если человек идет спать, не приняв душ, все бактерии, жир и грязь, которые подцепились за день, перейдут на постельное белье. Со временем это начнет вызывать сухость, раздражение кожи и появление прыщей.

Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ -7

Фото: Рixabay

Но и утреннего душа есть свои плюсы. Например, он оживляет после сна кожу. А вот очистить тело от накопившихся за ночь бактерий поможет скраб для тела.

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# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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