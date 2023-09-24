Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ

Извечный вопрос о том, следует принимать душ утром или вечером, решили специалисты. Врачи выявили лучшее время для принятия душа или ванны – делимся результатами.
Извечный вопрос о том, следует принимать душ утром или вечером, решили специалисты. Врачи выявили лучшее время для принятия душа или ванны – делимся результатами.
Фото: Рixabay
Эксперты рекомендуют принимать душ умеренной температуры не более 10 минут, чтобы избежать раздражения кожи, пишет The Mirror. Есть ряд плюсов и минусов мытья утром и вечером.
Фото: Рixabay
По словам терапевта Арагоны Джузеппе, душ перед сном считается полезным для сна. Она утверждает, что вечерний душ – лучший способ расслабится, снять напряжение от работы или спорта, смыть грязь, которая накапливается на коже в течение дня. Волосы и тело собирают аллергены, раздражителей и грязь, переносимую по воздуху. Поэтому, если человек идет спать, не приняв душ, все бактерии, жир и грязь, которые подцепились за день, перейдут на постельное белье. Со временем это начнет вызывать сухость, раздражение кожи и появление прыщей.
Фото: Рixabay
Но и утреннего душа есть свои плюсы. Например, он оживляет после сна кожу. А вот очистить тело от накопившихся за ночь бактерий поможет скраб для тела.
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