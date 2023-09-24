Утром или вечером? Врач рассказала, когда нужно принимать душ

По словам терапевта Арагоны Джузеппе, душ перед сном считается полезным для сна. Она утверждает, что вечерний душ – лучший способ расслабится, снять напряжение от работы или спорта, смыть грязь, которая накапливается на коже в течение дня. Волосы и тело собирают аллергены, раздражителей и грязь, переносимую по воздуху. Поэтому, если человек идет спать, не приняв душ, все бактерии, жир и грязь, которые подцепились за день, перейдут на постельное белье. Со временем это начнет вызывать сухость, раздражение кожи и появление прыщей.