Прямой эфир

Что цвет зубов может сказать о здоровье человека – рассказал ортодонт

03 ноября 2023 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Было бы идеально, если бы зубы оставались белоснежными в течение всей жизни. Но, к сожалению, со временем эмаль меняет цвет.

Что цвет зубов может сказать о здоровье человека – рассказал ортодонт-1


Фото: Pixabay

Эксперты говорят, что на это есть объективные причины. Вместе с ортодонтом разбираемся, почему эмаль меняет цвет и что это может сказать о здоровье человека, пишет The Sun.

Желтый

Со временем зубы становятся более желтыми, потому что белая эмаль стирается и обнажает ее темную сердцевину. Более того, желтый – самый распространенный цвет зубов, и связано это с тем, что человек потребляет много темной еды и напитков: кофе, чай, соевый соус, карри. Желтый цвет эмали может быть и причиной того, что человек не уделяет должного внимания уходу за полостью рта. Обязательно следует пользоваться зубной щеткой, нитью и посещать стоматолога.

Фиолетовый

Что цвет зубов может сказать о здоровье человека – рассказал ортодонт-4


Фото: Pixabay

Такой оттенок эмали или пятен на зубах может свидетельствовать о том, что человек употребляет много фруктов темного цвета. Например, гранат или ягоды. Фиолетовыми зубы могут стать и после употребления красного вина. К сожалению, этот цвет эмали может свидетельствовать и о серьезном заболевании – наличии внутреннего кровотечения, вызванного травмой зуба. Если вы не знаете, откуда появились такие пятна, лучше обратиться к стоматологу.

Серый

Эмаль серого цвета чаще всего говорит о том, что в зубе прекращено кровоснабжение или поврежден нерв. Чтобы решить проблему, нужно обращаться  к стоматологу, который должен составить план по восстановлению здоровья и внешнего вида зуба.

Черный

Что цвет зубов может сказать о здоровье человека – рассказал ортодонт-7


Фото: Pixabay

Зачастую черный цвет зуба говорит о высокой степени его разрушения. Если проигнорировать такие изменения, то в конечном итоге это приведет к серьезным заболеваниям и потере зубов. Иногда небольшое черное пятно на эмали может означать наличие кариеса на ранней стадии, который нужно просто вылечить.

Как избежать окрашивания зубов?

В этом вопросе все просто – уменьшить потребление продуктов и напитков, которые вызывают окрашивание зубов. Стоматологи также рекомендуют бросить курить, так как сигареты способны ускорять появление пятен и вызывают десятки других заболеваний.

Что цвет зубов может сказать о здоровье человека – рассказал ортодонт-10


Фото: Pixabay

А если у вас нет проблем с зубами, но они потеряли естественный цвет, то можете воспользоваться профессиональным отбеливанием у стоматолога.

Читайте также:

Стоматолог не рекомендует хранить зубные щётки в ванной. На это есть объективные причины

Есть только две позы, в которых можно спать без вреда для спины. Посмотрите, как правильно

Повреждает дёсны и эмаль. Грубая ошибка, которую допускает большинство людей во время чистки зубов

# Стоматология # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
30 октября отмечается День инженера-механика. Чем ещё известна эта дата?
30 октября 2023 07:33

30 октября отмечается День инженера-механика. Чем ещё известна эта дата?

26 октября День пирога с мясным фаршем. Чем ещё известна эта дата?
26 октября 2023 06:26

26 октября День пирога с мясным фаршем. Чем ещё известна эта дата?

25 октября Международный день оперы. Чем ещё известна эта дата?
25 октября 2023 06:26

25 октября Международный день оперы. Чем ещё известна эта дата?