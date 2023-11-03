Что цвет зубов может сказать о здоровье человека – рассказал ортодонт

Было бы идеально, если бы зубы оставались белоснежными в течение всей жизни. Но, к сожалению, со временем эмаль меняет цвет.



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Эксперты говорят, что на это есть объективные причины. Вместе с ортодонтом разбираемся, почему эмаль меняет цвет и что это может сказать о здоровье человека, пишет The Sun. Желтый Со временем зубы становятся более желтыми, потому что белая эмаль стирается и обнажает ее темную сердцевину. Более того, желтый – самый распространенный цвет зубов, и связано это с тем, что человек потребляет много темной еды и напитков: кофе, чай, соевый соус, карри. Желтый цвет эмали может быть и причиной того, что человек не уделяет должного внимания уходу за полостью рта. Обязательно следует пользоваться зубной щеткой, нитью и посещать стоматолога. Фиолетовый



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Такой оттенок эмали или пятен на зубах может свидетельствовать о том, что человек употребляет много фруктов темного цвета. Например, гранат или ягоды. Фиолетовыми зубы могут стать и после употребления красного вина. К сожалению, этот цвет эмали может свидетельствовать и о серьезном заболевании – наличии внутреннего кровотечения, вызванного травмой зуба. Если вы не знаете, откуда появились такие пятна, лучше обратиться к стоматологу. Серый Эмаль серого цвета чаще всего говорит о том, что в зубе прекращено кровоснабжение или поврежден нерв. Чтобы решить проблему, нужно обращаться к стоматологу, который должен составить план по восстановлению здоровья и внешнего вида зуба. Черный



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Зачастую черный цвет зуба говорит о высокой степени его разрушения. Если проигнорировать такие изменения, то в конечном итоге это приведет к серьезным заболеваниям и потере зубов. Иногда небольшое черное пятно на эмали может означать наличие кариеса на ранней стадии, который нужно просто вылечить. Как избежать окрашивания зубов? В этом вопросе все просто – уменьшить потребление продуктов и напитков, которые вызывают окрашивание зубов. Стоматологи также рекомендуют бросить курить, так как сигареты способны ускорять появление пятен и вызывают десятки других заболеваний.