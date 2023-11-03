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Парень убежал из ресторана после того, как увидел, сколько ест его спутница

03 ноября 2023 09:43
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Жительница США пришла на первое свидание в ресторан, но встреча закончилась печально. Девушка заказала немало блюд, чтобы подкрепиться как следует, но парень не понял этого.

Парень убежал из ресторана после того, как увидел, сколько ест его спутница -1


Фото: Pixabay

Барышня заказала и съела 48 устриц, крабовые котлеты и порцию картофеля, а также выпила несколько коктейлей, пишет Indy100. Девушке не показалось это необычным, а ее спутник, видимо, посчитал такой аппетит недопустимым на первом свидании. Парень отлучился в туалет и не вернулся. Дама сделала вывод, что он сбежал.

Парень убежал из ресторана после того, как увидел, сколько ест его спутница -4


Фото: Pixabay

Более того, брошенной девушке пришлось самостоятельно оплачивать счет в 150 долларов. Историей своего неудачного свидания она поделилась в одной из социальных сетей. Пользователи, комментируя ситуацию, посмеиваются, что это не у героини истории было неудачное свидание, а у парня. Вероятно, мужчина надолго запомнит женщину с таким аппетитом.

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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