Священник рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от куличей

Священник Московской епархии Александр Волков рассказал, что делать с остатками пасхальных продуктов, например, со скорлупой от яиц и крошками от куличей.

Он считает, что все остатки от пасхальной трапезы можно смело утилизировать, сообщает РИА Новости. Освященные куличи и яйца не являются богослужебным предметом, требующим особого отношения. Ведь на самом деле верующие освящают не только сами куличи и яйца, но и благословляют саму пасхальную трапезу.

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