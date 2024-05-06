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Священник рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от куличей

06 мая 2024 09:55
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Священник Московской епархии Александр Волков рассказал, что делать с остатками пасхальных продуктов, например, со скорлупой от яиц и крошками от куличей.

Священник рассказал, можно ли выбрасывать скорлупу от пасхальных яиц и крошки от куличей-1


Фото: Pixabay

Он считает, что все остатки от пасхальной трапезы можно смело утилизировать, сообщает РИА Новости. Освященные куличи и яйца не являются богослужебным предметом, требующим особого отношения. Ведь на самом деле верующие освящают не только сами куличи и яйца, но и благословляют саму пасхальную трапезу.

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# Пасха # калейдоскоп

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