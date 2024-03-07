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Учёные считают, что фастфуд и газировка вреднее табака

07 марта 2024 09:02
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Британские ученые подтвердили 32 вредных для здоровья эффекта, которые вызывают газировка, чипсы и фастфуд.

Учёные считают, что фастфуд и газировка вреднее табака-1


Фото: Рixabay

Ученые оценили состояние 10 миллионов человек и пришли к выводу о том, что есть прямая связь между употреблением переработанных продуктов и вредом для здоровья, пишет sn-gazeta.ru. К слову, чипсы и фастфуд повышают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний более, чем на 50%, общую смертность на 20%, риск ожирения на 40%, возникновение психических расстройств на 53%.

По мнению ученых, на упаковках чипсов, газированных напитков и фастфуда должны быть таблички с информацией о вреде для здоровья такие же, как на обертках сигарет. А все потому, что суммарный вред от такой еды может быть больше, чем от табака.

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