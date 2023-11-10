Прямой эфир

Ученые выяснили, что виноград может улучшить зрение

10 ноября 2023 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Учёные доказали, что всего пара горстей винограда, съеденные в день, улучшает ключевые показатели здоровья глаз.

Ученые выяснили, что виноград может улучшить зрение-1


Фото: Pixabay

Команда специалистов из Сингапурского университета изучала состояние глаз 34 взрослых, которые в течение 16 недель ели по полстакана винограда в день, пишет The Sun. В итоге – у людей улучшились показания здоровья глаз. А у тех, кто не ел виноград, наблюдался значительный рост гликирования – вредной составляющей процесса старения.

Ученые выяснили, что виноград может улучшить зрение-4


Фото: Pixabay

Данное исследование первое в мире, которое показывает, что виноград благотворно влияет на здоровье глаз. Ученые также подчеркивают, что фрукт особенно полезен пожилым людям.

Читайте также:

Не носите эти солнечные очки в 2023. Стилист рассказал об антитрендах года

Сколько нужно спать подросткам, взрослым и беременным? Эксперт назвал точные цифры, которые могут вас удивить

Стоматолог не рекомендует хранить зубные щётки в ванной. На это есть объективные причины

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно
09 ноября 2023 08:50

Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно

Парень убежал из ресторана после того, как увидел, сколько ест его спутница
03 ноября 2023 09:43

Парень убежал из ресторана после того, как увидел, сколько ест его спутница

Мужчина два года копил мелочь, чтобы удивить супругу дорогим подарком
03 ноября 2023 09:13

Мужчина два года копил мелочь, чтобы удивить супругу дорогим подарком