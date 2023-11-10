Ученые выяснили, что виноград может улучшить зрение

Учёные доказали, что всего пара горстей винограда, съеденные в день, улучшает ключевые показатели здоровья глаз.

Команда специалистов из Сингапурского университета изучала состояние глаз 34 взрослых, которые в течение 16 недель ели по полстакана винограда в день, пишет The Sun. В итоге – у людей улучшились показания здоровья глаз. А у тех, кто не ел виноград, наблюдался значительный рост гликирования – вредной составляющей процесса старения.