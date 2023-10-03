Стоматолог не рекомендует хранить зубные щётки в ванной. На это есть объективные причины

Вы храните зубные щетки в стакане на полочке в ванной? Стоматолог говорит о том, что это в корне неверно, и вот почему.

Фото: Рixabay

Такое хранение зубной щетки как минимум негигиенично, особенно если вы живете не один. Причин этому может быть много, одна из них связана с бактериями, пишет Metro. Например, когда вы смываете воду в унитазе с открытой крышкой, крошечные капли воды, содержащие бактерии, могут оседать на близлежащих поверхностях, в том числе и на стоящие зубные щетки, считает стоматолог Паял Бхаллы. Еще хуже, если зубные щетки находятся совсем близко к туалету.

Фото: Рixabay

Но это не единственная проблема – в ванной комнате достаточно влажно и сыро из-за горячей воды, которой мы привыкли мыться. Это способствует росту количества бактерий и плесени. Доктор рекомендует хранить щетки где угодно, кроме ванной комнаты. В идеале – в сухом месте в отдельной закрывающейся полке для зубных щеток. Но если все-таки нет возможности переместить их из ванной, то врач поделился советом, как сохранить их более чистыми в ванной.

Фото: Рixabay

Смывайте унитаз с закрытой крышкой. Это позволит не только сохранить чистоту зубных щеток, но и всех поверхностей в ванной комнате. Второй совет – используйте чехол для зубных щеток. Он обязательно должен быть вентилируемый. Храните щетки в вертикальном положении на подставке или в стакане, чтобы мокрые щетинки высыхали на воздухе. А также следите за тем, чтобы несколько щеток не соприкасались друг с другом, если храните несколько в одном месте.

Фото: Рixabay