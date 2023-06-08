Не носите эти солнечные очки в 2023. Стилист рассказал об антитрендах года

Стилист рассказал, каких очков лучше избегать летом 2023 года, чтобы выглядеть модно.

Фото: Pixabay

Сейчас в мире очков огромное разнообразие разных форм и цветов. Но есть варианты, которые дешевят образ, пишет The Sun. Стилист считает, что большие фирменные логотипы на очках не делают человека стильным. В мире моды это вообще считаются безвкусицей. Очки с более сдержанным дизайном смотрятся намного шикарнее.

Фото: Pixabay

Странные формы, размеры и цвета солнечных очков также не подходят, если вы следите за модой. Эксперт рекомендует придерживаться классических форм и оттенков. К слову, аксессуар не обязательно должен быть дорогим или дизайнерским. Чтобы выглядеть стильно, можно выбрать и достойные бюджетные варианты.