Сколько нужно спать подросткам, взрослым и беременным? Эксперт назвал точные цифры, которые могут вас удивить

Нет ничего лучше, чем проснуться выспавшимся и чувствовать себя бодро. Эксперт по сну рассказал, сколько часов в день нужно спать человеку. Это время зависит от возраста и ряда других факторов.
Нет ничего лучше, чем проснуться выспавшимся и чувствовать себя бодро. Эксперт по сну рассказал, сколько часов в день нужно спать человеку. Это время зависит от возраста и ряда других факторов.
Фото: Pixabay
Ваше оптимальное время сна может отличаться от продолжительности сна коллеги, друга или родственника. Значительное влияние на этот показатель оказывают общее состояние здоровья, возраст и беременность, пишет The Mirror.
Фото: Pixabay
Новорожденному ребенку требуется не менее 12-16 часов сна в день. Младенцы большую часть времени проводят во сне – это важнейший компонент их развития.
Со временем детям требуется спать все меньше и меньше. Малышам от трех до пяти лет по 10-13 часов. Мальчишкам и девчонкам с 6 до 12 лет – 9-12 часов. А у подростков возрастом 13-18 лет сон должен длится 8-10 часов.
Фото: Pixabay
Зачастую после тяжелого рабочего дня человеку кажется, что нужно поспать как можно больше, однако взрослому организму достаточно семи часов в сутки, чтобы отдохнуть. С возрастом может потребоваться несколько дополнительных часов сна. Многие пожилые замечают, что просыпаться стало легче, а засыпать намного сложнее.
Беременность также влияет на режим. Таким женщинам требуется 8-10 часов здорового сна, чтобы чувствовать себя комфортно. А во время болезни простудой или гриппом человеку необходимо спать не менее семи-девяти часов, чтобы помочь организму быстрее восстановиться.
А если вам тяжело засыпать летом из-за жары, узнайте, как облегчить свое состояние и быстро засыпать в любое время года – подробнее здесь.