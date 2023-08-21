Сколько нужно спать подросткам, взрослым и беременным? Эксперт назвал точные цифры, которые могут вас удивить

Нет ничего лучше, чем проснуться выспавшимся и чувствовать себя бодро. Эксперт по сну рассказал, сколько часов в день нужно спать человеку. Это время зависит от возраста и ряда других факторов.

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Ваше оптимальное время сна может отличаться от продолжительности сна коллеги, друга или родственника. Значительное влияние на этот показатель оказывают общее состояние здоровья, возраст и беременность, пишет The Mirror. Младенцы

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Новорожденному ребенку требуется не менее 12-16 часов сна в день. Младенцы большую часть времени проводят во сне – это важнейший компонент их развития. Дети Со временем детям требуется спать все меньше и меньше. Малышам от трех до пяти лет по 10-13 часов. Мальчишкам и девчонкам с 6 до 12 лет – 9-12 часов. А у подростков возрастом 13-18 лет сон должен длится 8-10 часов. Взрослые

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