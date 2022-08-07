Убивает и не жалеет. Чем женщина объяснила свой нестандартный подход к охоте?

Тесс Тэлли из Техаса – охотница за животными. Фотография, где она запечатлена с редким черным жирафом, вызвала общественное непонимание. К слову, женщина охотилась на него и убила. Вероятно, на снимке животное уже мертво. Однако сама Тесс полна гордости за этот поступок. Она считает каждое животное настоящим трофеем.



Фото: LADbible

39-летняя блондинка Тесс замужем, растит детей и любит охотиться и убивать животных. За ее плечами больше 20 трофеев. В интервью LADbible, женщина рассказала, что считает себя охотником.



Фото: instagram.com/tess_talley

Женщина стремится доказать, что в охоте есть элемент сохранения животных. Она рассказала, что убила двух оленей после их драки между собой. Генетика и рога зверей были испорчены, и прежде чем они передали это потомству, были убиты. Тесс уверяет, что является ответственным человеком и делает все возможное для того, чтобы помочь увеличить качественный и количественный состав животных. Она состоит в техасской организации охотников за трофеями, а ее достижения были отмечены в журнале. Согласно убеждениям женщины, охотники играют огромную роль в оказании помощи природе.



Фото: LADbible

«Мы, охотники, покупаем охотничью лицензию, оружие или боеприпасы, мы вкладываем так много денег в охрану природы. Это помогает нам достигать двух целей. Во-первых, это служит источником финансирования для государственных учреждений, которые помогают сохранять среду обитания. Во-вторых, это помогает контролировать виды добычи, например, оленей и лосей… Мы также помогаем финансировать усилия по борьбе с браконьерством», – говорит Тесс.



Фото: LADbible

Женщина обеспокоена тем, чтобы ни одна часть животного не пропадала даром, поэтому из некоторых она делает украшения и продает в личном интернет-магазине. У охотницы даже есть эксклюзивные серьги, сделанные из шкур убитых ею животных. А особое наслаждение для Тесс – наполнить морозильник свежим мясом.