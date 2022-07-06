Прямой эфир

Приехал к родителям, а попал в Африку. Как парень не мог ужиться в одном доме с сурикатом?

06 июля 2022 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для любителей экзотических питомцев погодные условия не так уж и важны. Например, герой следующей истории поделился, как в 30-градусную жару его родители включают электрокамин, чтобы их домашнее животное не замёрзло.

На сайте Pikabu один из пользователей выложил историю, в которой рассказал, как не смог ужиться в родительском доме вместе с сурикатом. Однажды парень решил навестить родных и заехать к ним в гости. Однако по приезде он столкнулся с необычным явлением.

Приехал к родителям, а попал в Африку. Как парень не мог ужиться в одном доме с сурикатом? -1

Фото: pikabu.ru/@rlmoran

«Открываю дверь и понимаю, что дома сауна. Окна открыты. Самый адок в зале. Захожу. Понимаю, что работает электрокамин. Подхожу к камину и вижу, как там довольный распластался сурикат, который греется. Холодно ему, блин, в +30», – поделился рассказчик.

Нужно было действовать, поэтому автор истории решил не медлить и выключить камин. Решив проблему, он вышел из комнаты и начал заниматься другими делами. Но потом послышалось нечто странное, будто прибор снова включился. Парень заходит и снова видит довольного суриката возле греющего камина. Оказалось, что зверёк сам включает обогреватель.

Приехал к родителям, а попал в Африку. Как парень не мог ужиться в одном доме с сурикатом? -4

Фото: pinterest.com/furrygodmom

Попытки превратить африканское убежище в обычное субконтинентальное предпринимались ещё несколько раз. Но всё безрезультатно. Тогда парень пошёл на крайний шаг: «Вырубаю камин из розетки. Но сурикат объявляет бунт, начинает тявкать и злобно бросаться. А у суриката зубы маленькие, но острые. Пришлось от суриката уйти в другую комнату. Тогда гнев его обрушился на дверь. Зверь копал, тявкал и скребся, пока мои не пришли и... не включили ему камин».

Так что перед тем, как пытаться показать домашнему животному, кто тут главный, помните, что не всегда итог борьбы будет в вашу пользу.

Кстати, это не единственная забавная история, связанная с питомцами.

Читайте также:

Всё ради своего питомца. Как женщина сделала бриллиантовый ошейник и наняла охрану своей собаке  

А кот – тот ещё романтик. Девушка открыла коробку и случайно попала на свидание питомцев  

Эта шутка оказалась слишком правдивой. Парень подменил кошку своей девушки  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова
06 июля 2022 13:35

Андрей Разин рассказал о готовящемся расследовании по факту смерти Юрия Шатунова

Смерть пациентов, ночные смены и тяжёлые случаи. Ветеринар рассказала о тонкостях профессии
06 июля 2022 11:35

Смерть пациентов, ночные смены и тяжёлые случаи. Ветеринар рассказала о тонкостях профессии

«Человек мог находиться в состоянии сильного душевного волнения». Какие договоры можно аннулировать?
06 июля 2022 08:53

«Человек мог находиться в состоянии сильного душевного волнения». Какие договоры можно аннулировать?