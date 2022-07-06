Приехал к родителям, а попал в Африку. Как парень не мог ужиться в одном доме с сурикатом?

Для любителей экзотических питомцев погодные условия не так уж и важны. Например, герой следующей истории поделился, как в 30-градусную жару его родители включают электрокамин, чтобы их домашнее животное не замёрзло. На сайте Pikabu один из пользователей выложил историю, в которой рассказал, как не смог ужиться в родительском доме вместе с сурикатом. Однажды парень решил навестить родных и заехать к ним в гости. Однако по приезде он столкнулся с необычным явлением.

Фото: pikabu.ru/@rlmoran

«Открываю дверь и понимаю, что дома сауна. Окна открыты. Самый адок в зале. Захожу. Понимаю, что работает электрокамин. Подхожу к камину и вижу, как там довольный распластался сурикат, который греется. Холодно ему, блин, в +30», – поделился рассказчик. Нужно было действовать, поэтому автор истории решил не медлить и выключить камин. Решив проблему, он вышел из комнаты и начал заниматься другими делами. Но потом послышалось нечто странное, будто прибор снова включился. Парень заходит и снова видит довольного суриката возле греющего камина. Оказалось, что зверёк сам включает обогреватель.