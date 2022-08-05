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А вы знали почему нельзя сидеть со скрещенными ногами? Почитайте ответ остеопата

05 августа 2022 13:15
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Сидеть со скрещенными ногами – естественная поза большинства людей. И это большая ошибка. Возможно, вы и сейчас находитесь в таком положении. Врач предупредил о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть.

А вы знали почему нельзя сидеть со скрещенными ногами? Почитайте ответ остеопата-1


Фото: rsute.ru

Остеопат рассказал о том, что поза «нога на ногу» оказывает нагрузку на кровеносную систему, сообщило издание Mirror. Такое положение может привести к повреждению вен и не только. Эксперт пояснил, что скрещивание ног увеличивает риски повышения давления. Бытует мнение, что такая сидячая поза способна вызвать варикозное расширение вен, однако доказательств того, что это правда, мало.

А вы знали почему нельзя сидеть со скрещенными ногами? Почитайте ответ остеопата-4


Фото: news.myseldon.com

Врач порекомендовал выполнять физические упражнения, чтобы кровь текла по венам. Но не стоит изнурять себя интенсивными тренировками. Это может быть даже простая ходьба. Он также отметил, что в организме все зависит от движения. Не зря говорят, движение – жизнь.

Снижение веса в том числе может улучшить здоровье вен. А еще это позволит уменьшить вероятность высокого давления, которое способно ослабить сосуды. Поэтому, если у вас есть выбор двигаться или сидеть, выбирайте первое.

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# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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