А вы знали почему нельзя сидеть со скрещенными ногами? Почитайте ответ остеопата

Сидеть со скрещенными ногами – естественная поза большинства людей. И это большая ошибка. Возможно, вы и сейчас находитесь в таком положении. Врач предупредил о возможных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть.

Остеопат рассказал о том, что поза «нога на ногу» оказывает нагрузку на кровеносную систему, сообщило издание Mirror. Такое положение может привести к повреждению вен и не только. Эксперт пояснил, что скрещивание ног увеличивает риски повышения давления. Бытует мнение, что такая сидячая поза способна вызвать варикозное расширение вен, однако доказательств того, что это правда, мало.

Врач порекомендовал выполнять физические упражнения, чтобы кровь текла по венам. Но не стоит изнурять себя интенсивными тренировками. Это может быть даже простая ходьба. Он также отметил, что в организме все зависит от движения. Не зря говорят, движение – жизнь.

Снижение веса в том числе может улучшить здоровье вен. А еще это позволит уменьшить вероятность высокого давления, которое способно ослабить сосуды. Поэтому, если у вас есть выбор двигаться или сидеть, выбирайте первое.

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