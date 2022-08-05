Работа мечты. Компания предлагает 100 тысяч долларов тому, кто станет дегустатором конфет

Если вы когда-нибудь мечтали есть сладости и зарабатывать, то это предложение вам понравится. Канадская компания ищет первого в мире главного дегустатора конфет.



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Буквально кандидату на эту должность придется есть конфеты, рассказали в издании Ladbible. Фирма предлагает своему сотруднику внушительную сумму в виде заработной платы в 100 тысяч канадских долларов в год. Эта работа показалась вам идеальной? А если вы узнаете, что сотрудник может есть конфеты, не выходя из дома?



Фото: pixabay

В описании к вакансии отметили, что работник может выполнять свои обязанности в Торонто или штате Нью-Джерси. Ему нужно будет давать одобрение на все конфеты и принимать решение о том, нужно ли присуждать каждому угощению официальную «Печать одобрения CCO (Chief Candy Officer)».