Многие думают, что это шутка. Имена близнецов вас шокируют

Родители всегда с трепетом подходят к выбору имен для своих детей, но не в этом случае. Близнецов назвали просто шокирующими именами. Можно подумать, что это просто злая шутка.

Как сообщает The Sun, в Сети было создано обсуждение, чтобы проанализировать выбор имен разнояйцевых близнецов, родившихся в 1978 году. Но люди шокированы двумя именами, которые напоминают не о самых приятных моментах истории. Мальчика назвали Нагасаки, а девочку – Хиросима.

Напомним, это два японских города, которые подверглись атомным бомбардировкам со стороны США в 1945 году. В результате погибли сотни тысяч людей.

Некоторые посчитали, что Нагасаки и Хиросима слишком оскорбительны и странны, чтобы быть именами для детей. Другие же посчитали это забавным. А как бы вы отнеслись к ситуации?

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