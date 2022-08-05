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Многие думают, что это шутка. Имена близнецов вас шокируют

05 августа 2022 13:29
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Родители всегда с трепетом подходят к выбору имен для своих детей, но не в этом случае. Близнецов назвали просто шокирующими именами. Можно подумать, что это просто злая шутка.  

Многие думают, что это шутка. Имена близнецов вас шокируют -1


Фото: pixabay  

Как сообщает The Sun, в Сети было создано обсуждение, чтобы проанализировать выбор имен разнояйцевых близнецов, родившихся в 1978 году. Но люди шокированы двумя именами, которые напоминают не о самых приятных моментах истории. Мальчика назвали Нагасаки, а девочку – Хиросима.  

Многие думают, что это шутка. Имена близнецов вас шокируют -4


Фото: The Sun

Напомним, это два японских города, которые подверглись атомным бомбардировкам со стороны США в 1945 году. В результате погибли сотни тысяч людей.  

Некоторые посчитали, что Нагасаки и Хиросима слишком оскорбительны и странны, чтобы быть именами для детей. Другие же посчитали это забавным. А как бы вы отнеслись к ситуации?  

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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