Смерть пациентов, ночные смены и тяжёлые случаи. Ветеринар рассказала о тонкостях профессии

Мы в ответе за тех, кого приручили. А ветеринары в ответе за всех пушистых друзей, которые попадают к ним в клинику. Именно поэтому мы решили взять интервью у профессионала своего дела и узнать тонкости этой профессии.

Фото: instagram.com/vet.pavlova

Как долго вы работаете ветеринаром и с чего начался ваш путь? Алеся Павлова, ветеринарный врач:

Как и у всех ветеринарных врачей, выбор профессии идёт из детства. Дома всегда были животные, причём не только домашние. Мне повезло с поддержкой родителей. Помню, принесла домой ласточку с поломанным крылом, было мне тогда лет шесть, мы с мамой начали поиск ветеринарного врача, нашли каким-то чудом того, кто согласился посмотреть птицу, потом мастерили с ним лангету из спички. Я сейчас понимаю, что в тот момент он считал это глупой затеей, но не мог отказать ребёнку, долго птица жила дома, потом мама мне сказала, что она улетела, так как крылышко зажило, я и сейчас хочу в это верить. Про кучки котят, живущих в коробке около подъезда и на площадке, рассказывать не буду, но их было множество. Так я познакомилась с девочкой Катей, таким же фанатом животных, а сейчас мы с ней вместе работаем в ветеринарном центре. Долгое время я занималась конным спортом и часто слышала, как сетуют на конюшне, что нет хорошего ветеринарного специалиста и самостоятельно изучают те или иные болезни лошадей, потому что особо и обратиться некуда. В тот момент я точно знала, что поступать буду в ветеринарную академию и стану этим специалистом. Но в процессе учёбы стало понятно, что сердце лежит к мелким домашним животным. У многих врачей путь в ветеринарную медицину идёт из детства, и мой путь – не исключение!

Фото: instagram.com/vet.pavlova

Что самое сложное в этой профессии? Алеся Павлова:

Самое сложное – это эвтаназия. В своём Instagram я рассказывала об этом. Несколько лет назад умер 12-летний стаффордширский терьер Самсон, которого мы поддерживали в клинике в течение восьми месяцев. Мы делали для него всё, что было в наших силах, но его заболевания были неизлечимы. Я долго не могла осознать, что наши многочасовые капельницы закончились. Смерть пациентов может наступать по разным причинам. Иногда это экстренный пациент, который не отвечает на лечение или имеет травмы, несовместимые с жизнью. Иногда это пациент с хроническими заболеваниями и болезнями, которые вылечить нельзя. У ветеринарных врачей тоже есть чувства. Чем больше мы контактируем с пациентами, тем больше привязываемся к ним. Мы изо всех сил стараемся максимально продлить жизнь ваших питомцев и обеспечить им комфортное существование. Однако важно понимать, что срок жизни домашних животных гораздо меньше человеческой. Рано или поздно они уходят, как бы мы с вами их ни держали в этом мире. При пациентах мы стараемся сдерживать свои эмоции. Однако мы чувствуем боль потери. Мы можем плакать по несколько суток лишь потому, что не можем смириться с этой утратой. Нам почти так же тяжело смириться со смертью пациента, как и владельцу животного. У ветеринаров тоже есть сердце. Ещё сложно, когда владельцы не выполняют рекомендации и ждут волшебную таблетку, но такой, к сожалению, не существует. Успех лечения значительно выше, если есть хороший контакт питомец-владелец-ветеринарный врач.

Фото: instagram.com/vet.pavlova

Расскажите о самом сложном пациенте Алеся Павлова:

Каждый пациент сложный, больше всего мне запомнился Джек Рассел терьер Мейсон. Это было мое первое ночное дежурство. Он поступил в эпилептическом статусе, который длился продолжительное время, владельцы были в пути из Москвы в Новополоцк, в Смоленске заезжали в какую-то клинику, там им не смогли помочь, поехали в Витебск, в наш центр, нам с коллегами удалось ему помочь. Как вы успокаиваете владельцев животных, когда с их питомцем случается беда? Алеся Павлова:

Я не успокаиваю владельцев питомцев, этим должен заниматься их психолог. Всё, что я могу сделать в этот момент, – помочь животному. Поэтому моя задача, чтобы владелец не мешал, а по возможности помогал.

Фото: instagram.com/vet.pavlova

Доводилось ли вам оказывать помощь животным на улице? Алеся Павлова:

Раньше, когда я только начала работать и невооружённым взглядом видела, например, во время прогулки со своей собакой проблемы у других животных, я старалась подойти к владельцам, всё объяснить и рассказать, но с течением времени поняла, что если человека беспокоит здоровье питомца, он это видит и сам, а если нет, то нечего раздаривать советы, когда их не ждут. Ещё как-то заметила, что во дворе дети таскают чихуахуа, после разговора поняла, что собака не их, они её нашли. Забрала домой, понимала, что, кажется, у неё проблемы со здоровьем, параллельно искала её владельцев. Нашла, оказалось, что парни из не самой благополучной семьи, пару дней назад приняли в дар по объявлению и уже успели потерять. Рассказала про патологию, что необходима операция, делать они ее не собиралась, со слов их соседей, в семье едва хватало средств на еду. Нашла ей новый дом, вот уже пять лет она в отличной семье. Я периодически случайно кого-то нахожу, в прошлом году котенка новорождённого вырастила и тоже в семью пристроила.

Фото: instagram.com/vet.pavlova

Как помочь своему питомцу в жару? Алеся Павлова:

Несколько советов, чтобы жизнь питомцев во время жары была более комфортной: – Гулять рано утром или поздно вечером.

– Гулять преимущественно в тени, а не под палящим солнцем, ограничить физические нагрузки.

– Гулять не по асфальту, плитке или песку. Они сильно нагреваются. Лучше гулять по траве.

– Использовать охлаждающие попоны. Они должны быть постоянно увлажнены.

– Вода – крайне важный пункт во время даже коротких прогулок на жаре.

Фото: instagram.com/vet.pavlova

Что нужно знать перед тем, как заводить домашнее животное? Алеся Павлова:

Нужно понимать, что ответственность за жизнь и здоровье питомца только в ваших руках, сам себе он помочь не сможет. Нужно знать, что животные – это тоже личности, у них есть границы и желания, которые нужно учитывать. Нужно понимать, с какой целью вы заводите питомца, что это будет занимать ваше время, много времени. Нужно ознакомиться с особенностями породы, характером, предрасположенностью к заболеваниям.