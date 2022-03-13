Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков

Знаете, чем полезен смех? Благодаря ему нормализуется давление, расслабляются мышцы, а также уменьшается количество гормонов адреналина и кортизола.

Поскольку в нашей жизни и так много стресса и переживаний, то предлагаем вам немного расслабиться и посмеяться. А в этом нам помогут забавные фотографии котиков.