Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков
Знаете, чем полезен смех? Благодаря ему нормализуется давление, расслабляются мышцы, а также уменьшается количество гормонов адреналина и кортизола.
Поскольку в нашей жизни и так много стресса и переживаний, то предлагаем вам немного расслабиться и посмеяться. А в этом нам помогут забавные фотографии котиков.
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cats_loveanimals
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cats_loveanimals
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Фото: instagram.com/cat_virus.exe
Кстати, это не все смешные картинки пушистых друзей. Больше забавных фотографий котиков можно посмотреть здесь.