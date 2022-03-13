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Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков

13 марта 2022 10:40
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Знаете, чем полезен смех? Благодаря ему нормализуется давление, расслабляются мышцы, а также уменьшается количество гормонов адреналина и кортизола.  

Поскольку в нашей жизни и так много стресса и переживаний, то предлагаем вам немного расслабиться и посмеяться. А в этом нам помогут забавные фотографии котиков.   

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -1

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -3

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -5

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -7

Фото: instagram.com/cats_loveanimals

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -9

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -11

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -13

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -15

Фото: instagram.com/cats_loveanimals

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -17

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -19

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Удивление, уныние и раздражение. Показываем 11 смешных фотографий котиков -21

Фото: instagram.com/cat_virus.exe

Кстати, это не все смешные картинки пушистых друзей. Больше забавных фотографий котиков можно посмотреть здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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