Непобедимый Мартен Фуркад. Биатлонист об успехе, тренировках, семье и допинге

Новости Франции. Французский биатлонист Мартен Фуркад сейчас правит бал в мужском биатлоне. Его называют «одним из выдающихся» представителей этого вида спорта. На предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане 29-летний спортсмен станет знаменосцем сборной Франции на церемонии открытия. Эта информация появилась в конце сентября прошлого года. Мартен Фуркад является одним из фаворитов в мужском биатлоне на ОИ-2018. На предыдущих Олимпиадах спортсмен дважды становился обладателем золота и дважды – серебра.

Фото: instagram.com/martinfourcade

Фуркад во многих интервью отмечал, что его цель – улучшать свои результаты сезон от сезона и показывать максимум на дистанции. Мартен Фуркад:

Слагаемые моего успеха просты: отличные природные данные и усердная работа. Я давно старался прийти к такой стабильности, которая позволила бы хорошо выступать весь сезон. Есть ребята, которые чередуют взлёты и падения, я же стараюсь в каждой гонке выступать как можно лучше. Очень важно для этого сохранять хорошую мотивацию постоянно.

Фото: instagram.com/martinfourcade

Несколько лет назад Мартен отмечал, что биатлон любят зрители, потому что это очень динамичный и непредсказуемый вид спорта – лидерство может зависеть от одного выстрела. К слову, когда юный Мартен пришел в спорт, то он не понимал, как можно точно стрелять после хода по лыжне. Улучшить навык биатлонисту помогли тренировки. «Ключ – в кардио: за год я пробегаю более 100 часов, проезжаю на велосипеде больше 5000 км и еще столько же на лыжероллерах. Прибавь к этому мои обычные лыжные тренировки, сотни часов гимнастики, которую я очень люблю и примерно 800 часов тренировок на физику. Плюс стрельба... В общем, как ты уже понял, я люблю спорт. Не любил бы спорт – не выдержал бы такого темпа».

Фото: instagram.com/martinfourcade

Фуркад, комментируя свои выступления на соревнованиях, бывает недоволен. «Я знаю свои слабости, и у меня много слабостей, но я единственный, кто их знает». Однако называть слабые стороны Фуркад шутливо отказывается и просит обратиться к его жене, которая точно сможет их рассказать.

Фото: instagram.com/martinfourcade

В связи с последними событиями, которые связаны с отстранением некоторых российских спортсменов от Игр из-за допинга, в спортивном сообществе эта тема активно обсуждалась. Мартен Фуркад также высказывал свое мнение. Мартен Фуркад:

Допинг – это кража, и нужно возмещать убытки. Обманщиков лишают олимпийских медалей, но никто не требует от них возврата призовых за гонки. Однако, две главные силы движут допингом – слава и деньги. Также биатлонист отмечал, что атлеты, которых уличили в приеме запрещенных препаратов, не должны оставаться в спорте.

Фото: instagram.com/martinfourcade

На вопросы, сколько, по его мнению, продлятся его победы в биатлоне, Фуркад предпочитает не отвечать. Лишь изредка спортсмен отмечает, что не стоит оставаться на прежнем уровне – это не принесет результатов. Кроме того, нужно сохранять внутренний огонь. «Если в один прекрасный день буду готов сделать себе поблажку в тренировках, по каким-то семейным или иным причинам – все покатится вниз. Сейчас многие знаменитые чемпионы именно потому не тянут, потому что на подсознательном уровне смирились с тем, что их время прошло».

Фото: instagram.com/martinfourcade

Мартен Фуркад и его спутница Элен, которые вместе более десяти лет, воспитывают двух дочек – двухлетнюю Манон и десятимесячную Инес. Биатлонист рассказывал, что тяжело уезжать из дома на соревнования, оставляя жену и детей. Однако спортсмен отметил, что он не думает о грустном, потому что несколько минут разговора с семьей по видеосвязи или просмотр новых фото детей делает его счастливее. Мартен Фуркад:

Когда я решил стать отцом, я думал об этом. В повседневной жизни это нетрудно – просто требуется больше самоорганизации. Но когда ты уезжаешь из дома на несколько недель, как все мы в биатлоне, это действительно сложно. Думаю, ситуация будет становиться все сложнее в будущем.

Фото: instagram.com/martinfourcade