Как провожали белорусских олимпийцев на ОИ-2018? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Участники Национальной сборной отправились на Олимпиаду в Южную Корею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 февраля в Минске провожали атлетов, которые представят нашу страну в лыжных гонках, шорт-треке, конькобежном, а также горнолыжном спорте.

Ранее в Пхенчхан прилетели биатлонисты. 1 февраля там официально открылась Олимпийская деревня. Уже в ближайшие дни в гостиницы заселятся и наши спортсмены.

Передовая группа белорусской делегации, которая прибыла сюда накануне, подготовила комнаты для проживания, изучила логистику и провела аккредитацию всех участников. Готов к работе и медицинский центр.

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый расположен в горах, второй – находится на побережье. Здесь разместятся более шести тысяч атлетов со всего мира.

1 февраля комплекс открыли официально. Над олимпийской деревней подняли флаги стран, участвующих в главных стартах четырехлетия. Первыми из числа белорусских спортсменов в столицу Зимних игр прибыли биатлонисты.

А 1 февраля в Минске проводили основную часть нашей сборной.

От здания штаб-квартиры Национального олимпийского комитета в аэропорт выезжали спортсмены, которые представят нашу страну в лыжных гонках, конькобежном и горнолыжном спорте, а также шорт-треке.

Что касается последней дисциплины, в активе сборной одна, но зато многообещающая лицензия. Путевку на Олимпиаду получил Максим Сергеев. Спортсмен готов улучшить результат, показанный четыре года назад в Сочи.

Людмила Сергеева, тренер по шорт-треку, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:

Очень тяжелая миссия тренера и мамы, соответственно, рядом. Но мы это все переживаем. Наша семья спортивная. Это наша жизнь.

В составе делегации и самый опытный участник олимпийской сборной Беларуси – лыжник Сергей Долидович. Старты в Южной Корее станут седьмыми в его карьере.

А вот среди тех, к кому стоит присмотреться, Игнат Головатюк. Олимпийскому дебюту конькобежца предшествует золото юниорского Чемпионата мира и национальный рекорд Беларуси в спринте.

Игнат Головатюк, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:

Планирую показать свои личные результаты. Рад буду, если попаду в топ-20 на Олимпиаде на дистанции 1000 метров.

Кстати, изначально планировалось, что Беларусь будут представлять 28 спортсменов в шести видах спорта, однако оргкомитет выделил нашей стране пять дополнительных квот.

Одной из тех, кого добавили в спортивную делегацию, стала конькобежка Ксения Садовская.

Между тем, белорусам прочат войти в топ-25 лучших стран на зимней Олимпиаде. Особые надежды болельщики связывают с нашими звездными спортсменами Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино, Антоном Кушниром и Аллой Цупер.