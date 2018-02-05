Программа Олимпийских игр-2018. Когда болеть за белорусских спортсменов?

Новости Беларуси. Торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр пройдет 9 февраля на 75-тысячном стадионе в парке Хвэнге, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Рождение олимпийского огня состоится в 14 часов по белорусскому времени. За 16 дней будут разыграны 102 комплекта наград.

10 февраля – первый соревновательный день с участием белорусов. Взгляды болельщиков будут прикованы к женскому биатлону. На старт выйдут четыре девушки из квинтета Домрачева, Скардино, Кривко, Писарева или Алимбекова. В коньках Беларусь представит Марина Зуева, в лыжных гонках точно побегут Тихонова и Сероносова, а в шорт-треке – Сергеев.

Во второй день, 11 февраля продолжится турнир биатлонистов. На четыре квоты претендуют Чепелин, Бочарников, Воробей, Елётнов и Смольский. В горных лыжах попробует силы Данилочкин. На лыжню выйдут Астапенко, Семенов и Долидович.

На 12 февраля запланированы биатлонные гонки преследования. Туда попадут 60 лучших по результатам спринта. В гигантском слаломе показать быстрые секунды попробует Шканова. Во вторую попытку попадет топ-30. В коньках стартует Зуева.

13 февраля белорусы будут представлены в двух видах. В горнолыжной комбинации (а это слалом плюс скоростной спуск либо супергигант) заявлен Данилочкин. Участники лыжного спринта будут названы позже. У нас – по четыре лицензии у мужчин и женщин.

В пятый день посоревнуется исключительно женская часть команды. В биатлонной индивидуальной гонке из пятерых девушек – Домрачева, Скардино, Кривко, Писарева и Алимбекова – нужно выбрать четырех. В горнолыжном слаломе, где суммируется результат двух трасс, заявлена Шканова. А Михайлова выступит в коньках.

15 февраля состоится мужская индивидуальная биатлонная гонка. В предварительной заявке фигурируют Чепелин, Бочарников, Воробей, Елётнов и Смольский. Данилочкин поедет супергигант, в турнире лыжниц – три квоты. Во фристайле попробуют попасть в финал Цупер, Гуськова и Романовская.

В пятницу 16 февраля будут разыграны медали в женской акробатике, куда пробьются 12 лучших, Зуева преодолеет конькобежный марафон, а в лыжных гонках возможные претенденты на старт – Воронов, Астапенко, Семёнов и Долидович.

Главные надежды 17 февраля связаны с биатлоном. Гарантированное место в масс-старте заслужила лишь Домрачева. Остальным белорускам нужно попасть в число 15-ти лучших по итогам предыдущих гонок. В скоростных лыжах свое мастерство продемонстрирует Шканова. В предварительном раунде у фристайлистов в главную серию попробуют приземлиться Кушнир, Гладченко и Густик. Эстафету побегут Тихонова, Сероносова, Кириллова и Каминская.

18 февраля, будем надеется, в числе фристайлистов-финалистов будут все трое наших акробатов. В биатлоне шансов на масс-старт, откровенно, немного. Туда попадают 15 лучших по рейтингу Кубка мира и 15 человек по итогам олимпийского турнира. В коньках Беларусь представит Садовская, в горных лыжах – Данилочкин.

19 февраля всё наше внимание будет приковано исключительно к Головатюку.

В 12-й день пройдет смешанная эстафета. Имена участников пока не оглашены.

21 февраля будем следить за командными спринтами. За кем именно – станет ясно позднее.

На следующий день состоится женская биатлонная эстафета. Домрачева, Скардино и Кривко – «железные номера», одно место вакантно. Слалом предстоит Данилочкину.

В День защитника Отечества определятся призеры в мужской эстафете, а Головатюк посражается на километре.

24 февраля в масс-старте Беларусь представят Зуева и Михайлов. В лыжном марафоне – четыре квоты, но, скорее всего, побегут не все.