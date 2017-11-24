Андрей Малахов выбрал имя для сына и показал жизнь после рождения малыша
Новости России. Телеведущий Андрей Малахов показал, в каком режиме он живет после рождения сына.
На странице в Instagram Малахов опубликовал забавную фотографию в маске для сна с закрытыми глазами.
Андрей Малахов:
Когда живешь в новом режиме: папа малыша.
Запись телеведущий сопроводил хэштегами «мальчики такие мальчики» и «папа».
Фото: instagram.com/malakhov007
Напомним, российский журналист и его супруга стали родителями сына 16 ноября. На родах Малахов не присутствовал, рождения наследника он ждал в палате.
Наталья Шкулева и Андрей Малахов женаты уже шесть лет. Мальчик стал первенцем для пары.
Андрей Малахов с супругой: 10 фото молодых родителей
Фото: instagram.com/natashashkuleva
Имя сыну пара объявила не сразу. По словам молодых родителей, они хотели детальнее изучить характер малыша. Имя ребенку помогли выбрать телезрители в прямом эфире. На голосование вынесли два варианта: Николай и Александр.
Молодые родители назвали новорожденного Александром Малаховым.