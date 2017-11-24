Прямой эфир

Андрей Малахов выбрал имя для сына и показал жизнь после рождения малыша

24 ноября 2017 08:04
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Новости России. Телеведущий Андрей Малахов показал, в каком режиме он живет после рождения сына.

На странице в Instagram Малахов опубликовал забавную фотографию в маске для сна с закрытыми глазами.

Андрей Малахов:
Когда живешь в новом режиме: папа малыша.

Запись телеведущий сопроводил хэштегами «мальчики такие мальчики» и «папа».

Андрей Малахов выбрал имя для сына и показал жизнь после рождения малыша-1

Фото: instagram.com/malakhov007

Напомним, российский журналист и его супруга стали родителями сына 16 ноября. На родах Малахов не присутствовал, рождения наследника он ждал в палате.

Наталья Шкулева и Андрей Малахов женаты уже шесть лет. Мальчик стал первенцем для пары.

Андрей Малахов с супругой: 10 фото молодых родителей

Андрей Малахов выбрал имя для сына и показал жизнь после рождения малыша-4

Фото: instagram.com/natashashkuleva

Имя сыну пара объявила не сразу. По словам молодых родителей, они хотели детальнее изучить характер малыша. Имя ребенку помогли выбрать телезрители в прямом эфире. На голосование вынесли два варианта: Николай и Александр. 

Молодые родители назвали новорожденного Александром Малаховым.

# Фотофакт # калейдоскоп # Дети и родители # Андрей Малахов

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