Андрей Малахов выбрал имя для сына и показал жизнь после рождения малыша

Запись телеведущий сопроводил хэштегами «мальчики такие мальчики» и «папа».

Андрей Малахов: Когда живешь в новом режиме: папа малыша.

На странице в Instagram Малахов опубликовал забавную фотографию в маске для сна с закрытыми глазами.

Новости России. Телеведущий Андрей Малахов показал, в каком режиме он живет после рождения сына.

Напомним, российский журналист и его супруга стали родителями сына 16 ноября. На родах Малахов не присутствовал, рождения наследника он ждал в палате.

Наталья Шкулева и Андрей Малахов женаты уже шесть лет. Мальчик стал первенцем для пары.