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Вопрос журналистки о Вайнштейне разозлил Уму Турман

08 ноября 2017 09:09
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По вопросу Харви Вайнштейна высказались практически все работавшие с ним актрисы, но некоторые звездные дамы не спешат комментировать щекотливую ситуацию.

Вопрос журналистки о Вайнштейне разозлил Уму Турман-1

Фото: Variety

На премьере бродвейской постановки The Parisian Woman Уме Турман был задан вопрос про сексуальные скандалы Голливуда, на который известная актриса ответила крайне сухо и грубо.

Ума Турман:
«У меня нет даже крохотной цитаты для вас. Я не ребенок и давно запомнила, что когда я говорю что-то в гневе, то обычно потом жалею о том, что говорю. Так что я подожду, пока злость утихнет, и, когда буду готова, скажу то, что должна сказать».

Стоит отметить, что Ума Турман неоднократно сотрудничала с компанией Вайнштейна, в частности в фильмах Тарантино, который недавно извинился за молчание про действия коллеги.

Актриса отмечает, что все выступившие против продюсера женщины заслуживают признания, а ей самой нужно собраться с мыслями и в скором времени озвучить свое официальное заявление.  

Вопрос журналистки о Вайнштейне разозлил Уму Турман-4

Фото: THR

Напомним, что сейчас ведется расследование по делу Харви Вайнштейна. Скандал разрушил карьеру продюсера, его уволили из собственной компании, исключили из киноакадемии и отправили на принудительное лечение от сексуальной зависимости.

За прошедший месяц секс-скандал разрушил карьеру еще одной звезды Голливуда – актера Кевина Спейси.

Писательница обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах – подробности.

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