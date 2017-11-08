Вопрос журналистки о Вайнштейне разозлил Уму Турман

По вопросу Харви Вайнштейна высказались практически все работавшие с ним актрисы, но некоторые звездные дамы не спешат комментировать щекотливую ситуацию.

На премьере бродвейской постановки The Parisian Woman Уме Турман был задан вопрос про сексуальные скандалы Голливуда, на который известная актриса ответила крайне сухо и грубо.

Ума Турман:

«У меня нет даже крохотной цитаты для вас. Я не ребенок и давно запомнила, что когда я говорю что-то в гневе, то обычно потом жалею о том, что говорю. Так что я подожду, пока злость утихнет, и, когда буду готова, скажу то, что должна сказать».

Стоит отметить, что Ума Турман неоднократно сотрудничала с компанией Вайнштейна, в частности в фильмах Тарантино, который недавно извинился за молчание про действия коллеги.

Актриса отмечает, что все выступившие против продюсера женщины заслуживают признания, а ей самой нужно собраться с мыслями и в скором времени озвучить свое официальное заявление.