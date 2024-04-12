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Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии

12 апреля 2024 11:25
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Пара из Австралии отправилась в путешествие в Швейцарию, однако они были шокированы тем, насколько в стране высокие цены даже в сравнении с их родиной.

Туристы очень удивились, съев два бургера в Швейцарии-1


Фото: Instagram/@anthonymariatravel

Туристы до сих пор вспоминают обед в отеле в швейцарской деревне Гриндевальд. И дело не в его роскоши, а в стоимости – два бургера, картошка и безалкогольные напитки обошлись паре в 150 долларов. Получив счет, удивленные туристы подумали, что в заведении ошиблись, пишет 120.su. На самом деле ошибки не было, такими были цены.

В Швейцарии путешественникам понравилось, но они советуют приезжающим в страну туристам покупать продукты в магазинах – так питаться выгоднее.

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# Путешествия # калейдоскоп

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