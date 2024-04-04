Прямой эфир

Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий

04 апреля 2024 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Озеро в парке Гипсбрухвайэр в Германии недавно привлекло к себе множество посетителей. Все дело в том, что водоем окрасился в фиолетовый цвет.

Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий -1


Фото: 120.su

Озеро переливалось разными оттенками фиолетового. На самом деле в изменении цвета воды виноваты обитающие пурпурные бактерии, сообщает 120.su.

Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий -4


Фото: 120.su

К слову, окрашивается озеро не каждый сезон. В последний раз вода становилась фиолетовой четыре года назад. Чтобы бактериям приобрести такой оттенок, нужно, чтобы в воде содержалась достаточное количество серы и попадало много солнечного света.

Читайте также:

Редкое явление появилось на берегу после отлива

Пользователей Сети удивила зигзагообразная дорога в горах

Обезьяна украла из сумки туристки паспорт и разорвала его

# Природные явления # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство
04 апреля 2024 08:15

Подарок мужа принёс женщине неожиданное богатство

Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке
27 марта 2024 10:42

Мужчина сбросил 64 килограмма и стал тренером, чтобы отомстить своей бывшей девушке

Учёные выявили опасность постоянной смены часовых поясов
27 марта 2024 08:02

Учёные выявили опасность постоянной смены часовых поясов

Учёные заявили, что брокколи предотвращает образование тромбов
25 марта 2024 10:54

Учёные заявили, что брокколи предотвращает образование тромбов

После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной
25 марта 2024 09:10

После ДНК-теста родители узнали, что их 15-летний сын им неродной

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе
22 марта 2024 08:13

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе

Редкое явление появилось на берегу после отлива
21 марта 2024 10:18

Редкое явление появилось на берегу после отлива

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов
21 марта 2024 08:41

Медики назвали пять сигналов о том, что организму не хватает витаминов

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер
19 марта 2024 12:18

Мужчина выиграл в лотерею два раза подряд – теперь он миллионер

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу
19 марта 2024 11:25

Женщину расстроил подарок от жадного мужа – вот как он поздравил супругу

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей
19 марта 2024 08:48

Врач раскрыл, какие заболевания можно выявить по форме ногтей

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще
15 марта 2024 10:14

59-летняя женщина рассказала, какие привычки помогают её коже выглядеть блестяще