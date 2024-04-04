Вода в озере стала фиолетовой из-за редкого цвета бактерий

Озеро в парке Гипсбрухвайэр в Германии недавно привлекло к себе множество посетителей. Все дело в том, что водоем окрасился в фиолетовый цвет.
Озеро в парке Гипсбрухвайэр в Германии недавно привлекло к себе множество посетителей. Все дело в том, что водоем окрасился в фиолетовый цвет.
Фото: 120.su
Озеро переливалось разными оттенками фиолетового. На самом деле в изменении цвета воды виноваты обитающие пурпурные бактерии, сообщает 120.su.
Фото: 120.su
К слову, окрашивается озеро не каждый сезон. В последний раз вода становилась фиолетовой четыре года назад. Чтобы бактериям приобрести такой оттенок, нужно, чтобы в воде содержалась достаточное количество серы и попадало много солнечного света.
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