Туристка отдыхала в Турции и ела по 10 тарелок еды в день. К концу отдыха её приняли за беременную

Две недели женщина отдыхала в Турции по системе «все включено». Туристка в полной мере ощутила на себе прелести этой замечательной концепции – вот почему.
Две недели женщина отдыхала в Турции по системе «все включено». Туристка в полной мере ощутила на себе прелести этой замечательной концепции – вот почему.
Фото: Pixabay
Женщина по имени Лорен съедала по 10 тарелок еды в день и считала это вполне адекватным поступком, пока не столкнулась с человеческой невежественностью, пишет The Sun. По словам женщины, в отеле к ней подошла незнакомка и поинтересовалась, не беременна ли она. Лорен ответила, что нет, и тут же выслушала в свой адрес неприятные слова.
Фото: tiktok.com/@laurensaddingtonx
Дама рассказала, что весь отдых наблюдала за поведением Лорен и убедилась, что она беременна, когда увидела подросший живот. Однако выяснилось, что вырос он из-за лишней еды.
Фото: Pixabay
Лорен шокировалась поступком незнакомки и рассказала эту историю в социальных сетях. Ее расстроил тот факт, что люди считают нормальным подойти к чужому человеку и оскорбить его. К счастью, пользователи интернета утешили туристку и посчитали поступок незнакомки недопустимым.
Читайте также:
Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?
Опасно или некультурно? Стюардесса рассказала, почему в самолёт лучше не надевать шорты
Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать