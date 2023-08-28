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Туристка отдыхала в Турции и ела по 10 тарелок еды в день. К концу отдыха её приняли за беременную

28 августа 2023 14:51
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Две недели женщина отдыхала в Турции по системе «все включено». Туристка в полной мере ощутила на себе прелести этой замечательной концепции – вот почему.

Туристка отдыхала в Турции и ела по 10 тарелок еды в день. К концу отдыха её приняли за беременную -1

Фото: Pixabay

Женщина по имени Лорен съедала по 10 тарелок еды в день и считала это вполне адекватным поступком, пока не столкнулась с человеческой невежественностью, пишет The Sun. По словам женщины, в отеле к ней подошла незнакомка и поинтересовалась, не беременна ли она. Лорен ответила, что нет, и тут же выслушала в свой адрес неприятные слова.

Туристка отдыхала в Турции и ела по 10 тарелок еды в день. К концу отдыха её приняли за беременную -4

Фото: tiktok.com/@laurensaddingtonx

Дама рассказала, что весь отдых наблюдала за поведением Лорен и убедилась, что она беременна, когда увидела подросший живот. Однако выяснилось, что вырос он из-за лишней еды.

Туристка отдыхала в Турции и ела по 10 тарелок еды в день. К концу отдыха её приняли за беременную -7

Фото: Pixabay

Лорен шокировалась поступком незнакомки и рассказала эту историю в социальных сетях. Ее расстроил тот факт, что люди считают нормальным подойти к чужому человеку и оскорбить его. К счастью, пользователи интернета утешили туристку и посчитали поступок незнакомки недопустимым.

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# Отдых # калейдоскоп # Фотофакт

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