Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать

Вот-вот начнется пик туристического сезона и многие отправятся в путешествия. Перед поездкой в незнакомую страну не лишним будет прочесть правила поведения, но есть и негласные законы, которые действуют в гостиницах всех государств. Один из них: как вести себя в отеле, чтобы не показаться невоспитанным?



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Тренер по этикету Мика Мейер рассказала The Mirror, что ситуация, когда турист не убирает в номере перед выселением, недопустима. Она подчеркнула: самое неприятное, что гость может сделать персоналу – оставить номер грязным. По этикету рекомендуется провести легкую уборку перед тем, как его покинуть.



Фото: Pixabay

Горничных точно не порадует гора грязных полотенец на полу. Лучше оставить их на крючках или сложить стопками в ванной. Нельзя оставлять бардак в коридоре и посуду, которая осталась от room-service. Вместо этого лучше позвонить в обслуживание номеров и сообщить, что ее нужно забрать. Моветоном будет и то, если гости заберут халат, тапочки и другие вещи отеля с собой.