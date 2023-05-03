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Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать

03 мая 2023 14:26
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Вот-вот начнется пик туристического сезона и многие отправятся в путешествия. Перед поездкой в незнакомую страну не лишним будет прочесть правила поведения, но есть и негласные законы, которые действуют в гостиницах всех государств. Один из них: как вести себя в отеле, чтобы не показаться невоспитанным?  

Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать -1


Фото: Pixabay

Тренер по этикету Мика Мейер рассказала The Mirror, что ситуация, когда турист не убирает в номере перед выселением, недопустима. Она подчеркнула: самое неприятное, что гость может сделать персоналу – оставить номер грязным. По этикету рекомендуется провести легкую уборку перед тем, как его покинуть.  

Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать -4


Фото: Pixabay

Горничных точно не порадует гора грязных полотенец на полу. Лучше оставить их на крючках или сложить стопками в ванной. Нельзя оставлять бардак в коридоре и посуду, которая осталась от room-service. Вместо этого лучше позвонить в обслуживание номеров и сообщить, что ее нужно забрать. Моветоном будет и то, если гости заберут халат, тапочки и другие вещи отеля с собой. 

Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать -7


Фото: Pixabay

Недопустимой оплошностью считается появление в купальнике или халате в лобби и ресторане отеля. Тренер по этикету просит людей быть терпеливыми и вежливыми к персоналу за стойкой регистрации. Махать руками, хлопать в ладоши, чтобы привлечь внимание администраторов, не стоит. Она отметила, что работа, ориентированная на обслуживание, бывает очень сложной, поэтому стоит с пониманием отнестись к таким людям, ведь им иногда приходится трудиться и по ночам, и в выходные дни.  

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# Путешествия # калейдоскоп # Фотофакт

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