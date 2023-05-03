Что ни в коем случае нельзя делать в отеле? Правила этикета, о которых вы могли не знать
Вот-вот начнется пик туристического сезона и многие отправятся в путешествия. Перед поездкой в незнакомую страну не лишним будет прочесть правила поведения, но есть и негласные законы, которые действуют в гостиницах всех государств. Один из них: как вести себя в отеле, чтобы не показаться невоспитанным?
Тренер по этикету Мика Мейер рассказала The Mirror, что ситуация, когда турист не убирает в номере перед выселением, недопустима. Она подчеркнула: самое неприятное, что гость может сделать персоналу – оставить номер грязным. По этикету рекомендуется провести легкую уборку перед тем, как его покинуть.
Горничных точно не порадует гора грязных полотенец на полу. Лучше оставить их на крючках или сложить стопками в ванной. Нельзя оставлять бардак в коридоре и посуду, которая осталась от room-service. Вместо этого лучше позвонить в обслуживание номеров и сообщить, что ее нужно забрать. Моветоном будет и то, если гости заберут халат, тапочки и другие вещи отеля с собой.
Недопустимой оплошностью считается появление в купальнике или халате в лобби и ресторане отеля. Тренер по этикету просит людей быть терпеливыми и вежливыми к персоналу за стойкой регистрации. Махать руками, хлопать в ладоши, чтобы привлечь внимание администраторов, не стоит. Она отметила, что работа, ориентированная на обслуживание, бывает очень сложной, поэтому стоит с пониманием отнестись к таким людям, ведь им иногда приходится трудиться и по ночам, и в выходные дни.
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